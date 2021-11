Deputado André Ceciliano assume governado pela segunda vez

Desde a última terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano é o governador do estado. Pela segunda vez, o parlamentar assume o governo interinamente em razão de viagens do governador Cláudio Castro: a primeira para o México e agora para a Europa. Até o dia 17 de novembro, ele não ocupará as dependências do Palácio Guanabara e continuará despachando em seu gabinete na sede administrativa da Alerj.

No dia 6 de outubro, Ceciliano, assumiu como governador interino pela primeira vez e permaneceu no cargo até o dia 9 quando Cláudio Castro retornou da viagem ao México, como convidado do evento Smart City Expo Latam Congress, sobre a reativação econômica da América Latina.

Sanção de duas leis

Como governador em exercício do Rio, André Ceciliano, sancionou dois projetos de leis que possibilitam a doação de recursos da Assembleia Legislativa para o Fundo Municipal de Assistência Social do Rio e para a Universidade Federal Fluminense. As medidas, publicadas em Diário Oficial no dia 7 de outubro foram os primeiros atos do presidente da Alerj no cargo. Os textos foram sancionados durante cerimônia no plenário da Alerj.

Recursos destinados a pesquisa

Uma das iniciativas permite que a Casa destine R$ 18 milhões de seu Fundo Especial à Universidade Federal Fluminense. O valor deve ser destinado para a pesquisas científicas sobre Covid-19 e outras patologias. Caso não haja aplicação da verba repassada, no prazo de quatro anos, a instituição é obrigada a devolver a quantia.

Já em relação ao Fundo Municipal de Assistência, a doação vai ser de R$ 20 milhões. Responsável pelo fundo, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que parte do repasse vai ser usado para a criação de Espaços de Assistência e Inclusão, com a previsão de realizar 12 mil atendimentos por ano. A pasta também planeja criar os Albergues Cariocas, para atender exclusivamente dependentes químicos. Os primeiros funcionariam na Zona Oeste e teriam 200 vagas.

Castro firma acordo na Itália para avançar no conceito de Cidades Inteligentes

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou ontem um acordo de entendimento com as empresas Enel X, Leonardo e TIM para o desenvolvimento do conceito de Cidades Inteligentes e o planejamento de estudos sobre o tema. A parceria com as companhias italianas foi anunciada durante reunião do governador Cláudio Castro com a vice-ministra da Economia e Finanças da Itália, Laura Castelli, em Roma.

Soluções tecnológicas de ponta para infraestruturas de transporte, conectividade e iluminação e modelos de eficiência energética são alguns dos projetos que serão oferecidos pelas empresas. Entre as possíveis aplicações desenvolvidas no estado estão a medição do clima e nível de poluição, os sistemas de recarga pública para veículos elétricos e uso de plataformas de monitoramento em tempo real para climatização.

“Sistemas de energia e inteligência artificial vão proporcionar mais proteção, segurança e qualidade de vida aos cidadãos e às indústrias fluminenses. Essa parceria recoloca o Estado do Rio de Janeiro em um cenário de desenvolvimento e credibilidade internacional”, ressaltou o governador.

O projeto vai identificar cidades nas quais o desenvolvimento de projetos pode ser aplicado com a intenção de transformá-las em ‘laboratórios vivos’ para as aplicações tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. O município de Itaperuna foi escolhido para ser um dos que servirão como referência.