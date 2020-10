Deputada Flordelis tem até hoje para colocar tornozeleira eletrônica

A deputada federal Flordelis (PSD) foi intimada, na última terça-feira, a se apresentar na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para colocar a tornozeleira eletrônica em um prazo de 48 horas. A parlamentar recebeu a intimação às 19 horas, fora do horário do expediente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em sua casa na Região Oceânica de Niterói.

No final de agosto, a deputada foi indiciada como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, que aconteceu na garagem da casa da família, em Niterói, em junho de 2019, mas não pode ser presa em razão de sua imunidade parlamentar.