Deputada Flordelis será monitorada por tornozeleira eletrônica e terá cumprir recolhimento domiciliar noturno

O Tribunal de Justiça (TJRJ) determinou que a deputada federal Flordelis seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela também terá cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 23h às 6h. As medidas cautelares foram solicitadas pelo Ministério Público (MPRJ) e decididas pelo juiz Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, na tarde de ontem.

No mês passado, a parlamentar foi indiciada como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, que aconteceu na garagem da casa da família, em Niterói, na Região Metropolitana, em junho de 2019.

De acordo com a decisão judicial, a determinação pelo monitoramento eletrônico aconteceu devido à dificuldade de localização de Flordelis, tanto para a citação no processo, quanto para sua notificação pela Câmara dos Deputados, além da intimidação à uma testemunha após terem jogado um explosivo no quintal dela.

“Foram trazidas aos autos notícias de fatos novos e graves pelo presentante do Parquet, mormente o atentado com artefato explosivo ocorrido na residência da testemunha”, afirma o documento. Na ocasião, a testemunha afirmou acreditar que “a bomba foi jogada em seu quintal para intimidar a depoente” e também para “passar um recado para Lucas, para que ele calasse a boca e não mais relatasse a verdade”.

Filho afetivo de Flordelis, Lucas Cezar dos Santos de Souza está preso desde junho do ano passado, suspeito de ter participação na morte do pastor Anderson do Carmo.

O juiz oficiou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) solicitando urgência na instalação do aparelho de monitoração. Arce esclareceu ainda que o recolhimento domiciliar pode ser extrapolado, excepcionalmente, durante “atos relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas”.