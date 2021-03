Deputada Flordelis diz em programa de TV que filha mandou matar pastor Anderson

Durante entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, que foi ar na noite de ontem, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) disse que uma das filhas, Simone dos Santos Rodrigues, foi a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros no dia 16 de junho de 2019 na casa da família em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Na atração, a parlamentar contou que Simone estava doente e era assediada por Anderson. “Além de estar com câncer, sofrendo com câncer, ela carregava isso sozinha, em silêncio, esses assédios, esses estupros.

Ela carregava sozinha, Bial. Não estou defendendo ela, porque não concordo com o que ela fez. Eu discordo 100%. Ela não podia ter feito isso, não é matando que resolvemos os problemas”, afirmou.

Mentora do crime

Flordelis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por “arquitetar o homicídio”, “arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio” e também “financiar a compra da arma e avisar da chegada da vítima no local em que foi executada”.

Simone é acusada de participação no crime ao lado de Lucas Cézar dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues, outros dois filhos de Flordelis. Em depoimento à polícia, em janeiro, ela admitiu que pagou R$ 5 mil para matar o pastor Anderson. O dinheiro teria sido entregue para sua irmã, Marzy Teixeira.

Em fevereiro, o Conselho de Ética da Câmara instaurou um processo disciplinar contra a deputada federal Flordelis. Ela só não foi presa devido à imunidade parlamentar. Atualmente, a parlamentar é monitorada por meio do uso de uma tornozeleira eletrônica. No mesmo mês, a Justiça do Rio decidiu suspender Flordelis do exercício das suas funções públicas.