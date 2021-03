Deputada Daniela do Waguinho pede urgência na retomada do auxílio emergencial

Jota Carvalho

Saúde e economia devem caminhar juntas. Com essa convicção, a deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ) votou pela aprovação do projeto de lei 534/2021, que permite aos estados e municípios comprar vacinas contra a Covid-19. A representante da Baixada Fluminense tem defendido maior celeridade para aprovação do novo auxílio emergencial às famílias impactadas pela pandemia do coronavírus.

“O setor privado também poderá adquirir vacinas, desde que doe as quantidades para o SUS até concluir a vacinação dos grupos prioritários. O Brasil não pode mais parar, mas precisamos trabalhar com segurança. Assim iremos acelerar a campanha de vacinação e zelar pelo bem-estar geral da população”, afirma Daniela.

A deputada considera fundamental a retomada do pagamento do auxílio emergencial, justificando que o recurso, mesmo que em um valor menor, é fundamental para o sustento das famílias mais necessitadas.

“Até que a economia seja reestabelecida, a taxa de desemprego reduzida e o mercado se aqueça novamente, o auxílio emergencial precisa ser retomado com o maior urgência possível, as pessoas não podem mais esperar ter recursos para sobreviver”, defende Daniela do Waguinho.