Deputada Daniela do Waguinho destinou 300 mil em emendas para implantação do Espaço 4.0 em Belford Roxo

Novo avanço para a implantação do Espaço 4.0 em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O governo federal empenhou mais R$ 50.925,00 para a construção do centro de inclusão digital para jovens e adultos. A interlocução com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi realizada pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), que através do mandato destinou R$ 300 mil em emendas, já empenhadas, com essa finalidade.

O empenho é a garantia de que o pagamento será feito. Como a Prefeitura de Belford Roxo já sinalizou pela execução do projeto, em breve o recurso será depositado na conta do município para início das obras.

O programa Espaço 4.0 oferecerá formação digital, capacitação e preparação para o mercado de trabalho, beneficiando moradores de 15 a 29 anos. De acordo com o Ministério da Mulher, todos os jovens são previamente selecionados e recebem certificado após a conclusão da carga horária de 20 a 40 horas.

Ainda segundo o governo federal, podem ser ofertados cursos de desenho 2D, desenho e impressão 3D, introdução à programação web, desenvolvimento de aplicativos, montagem e manutenção de computadores e análise e interpretação de esquemas elétricos de notebook, por exemplo. Além disso, os alunos podem ser capacitados em instalação e configuração de redes de computadores, eletrônica básica e robótica educacional.

Ação conjunta em prol dos jovens

“Agora, precisamos aguardar a obra ser licitada e o pagamento das emendas que destinei para esse projeto. Tenho muito orgulho de ter a oportunidade de participar ativamente da construção de um futuro melhor e promissor na vida dos jovens de nosso município junto com o governo federal, prefeito Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella”, afirma a deputada Daniela do Waguinho.