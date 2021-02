Deputada Daniela do Waguinho define prioridades para 2021

Jota Carvalho

Pedagoga e coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) definiu como prioridades ao longo do ano de 2021 a proteção das famílias, saúde e segurança das mulheres, melhorias na educação de crianças e jovens, e assistência à população de baixa renda.

A atuação da deputada já vinha sendo desenvolvida nessas áreas, através da destinação de emendas parlamentares a municípios do Estado Rio de Janeiro, projetos de leis, posicionamento a respeito de questões como defesa da vida (contra o aborto) e prorrogação do auxílio emergencial.

Além da apresentação de propostas para penas mais rigorosas visando reduzir a violência contra a mulher, melhor assistência às vítimas de agressão física e psicológica, incluindo gratuidade de justiça em processos e facilitação de medidas protetivas.

Neste ano, Daniela do Waguinho também dará continuidade às articulações para que o seu projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados seja votado no Senado para criação do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, a ser comemorado em 13 de março, e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. No Brasil, quase 10 milhões de mulheres tem a doença, cujo diagnóstico pode demorar para acontecer, prejudicando a qualidade de vida.

“Muito trabalho ainda está por vir neste ano e o meu foco é dar continuidade a essas bandeiras em benefício das classes menos favorecidas, crianças, jovens e mulheres. Apresentando propostas, e através do diálogo com o governo federal, demais poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, vamos buscar melhor qualidade de vida para a população brasileira, com atenção especial ao desenvolvimento do Estado Rio e minha querida Baixada Fluminense”, conclui Daniela do Waguinho.