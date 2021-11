Depósito de gás pega fogo e causa destruição em Duque de Caxias

Botijões voaram e caixas d’água derreteram com o calor das chamas do incêndio do depósito de gás que pegou fogo durante a madrugada de ontem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os relatos de são vizinhos do estabelecimento localizado na Rua Saquarema, em Gramacho.

Segundo relatos, um dos bujões voou por alguns metros e deixou um buraco em uma casa. As chamas foram percebidas no fim da madrugada na base da Supergasbrás e provocaram muitos danos. Ainda não se sabe a causa do incidente. Ninguém se feriu no incêndio.

O aposentado João Batista dos Santos disse que o fogo chegou a se alastrar para a casa do filho. “Nós subimos e, com um balde, conseguimos apagar”, contou. Na casa da sobrinha, os danos foram maiores. Os calçados que estavam em uma sapateira pendurada na parede foram deformados ou mesmo queimados pelo calor. “Um bujão voou de lá de dentro do depósito e bateu aqui”, mostrou João. O basculante também foi estilhaçado.

Carretas destruídas pelas chamas

Dentro do galpão, 16 caminhões e carretas ficaram destruídos pelas chamas. Quatro carros que estavam estacionados em um terreno ao lado também foram carbonizados.

Moradores do entorno tiveram de deixar temporariamente suas residências e aguardaram a liberação da Defesa Civil para retornar. Bombeiros de sete quartéis foram mobilizados para o combate às chamas.