Delegado é preso por montar “escritório da maconha” com família

O delegado Marcelo Marinho de Noronha foi preso com uma grande plantação de maconha

DISTRITO FEDERAL – Um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi preso em flagrante na última sexta-feira. Marcelo Marinho de Noronha cultivava uma grande plantação de maconha na região administrativa de São Sebastião. Na ação também foram detidos a mulher, Teresa Cristina Cavalcante Lopes, e os filhos Ana Flavia Rubenich e Marcos Rubenich Marinho de Noronha.

Os presos foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico. Segundo a Corregedoria-Geral, os filhos mantinham um escritório especializado na comercialização de skunk, tipo mais puro de maconha, vendido na Europa. O diretor da PCDF, Robson Cândido, pediu a exoneração do policial.

A polícia apreendeu pés de maconha, grandes e pequenos, fertilizantes, uma pistola da marca Taurus, calibre .40, de propriedade da PCDF, uma espingarda calibre .12, diversas munições calibre .40, e contas de água e luz da chácara em nome da mulher do delegado.

A investigação começou em 17 de novembro quando os agentes passaram a monitorar a família e constataram que o delegado se revezava entre sua residência, as atividades na Polícia Civil e a chácara onde a plantação foi encontrada. Também chamou a atenção dos investigadores as compras sucessivas de sacos de gelo, que pode ser aplicado no processo de secagem e extração para a produção de tipos mais concentrados da droga.

Drones para monitoramento

Drones captaram imagens de diversos vasos empilhados no canto do lote, bem como mudas de maconha e demarcações no solo para o plantio, o que comprovariam uma expansão da produção. De acordo com o relatório,

Marcelo Noronha contou ter viajado até a Colômbia com a mulher, entre os dias 14 e 21 de novembro, para comprar sementes de cannabis. Ele admitiu que fornecia a substância a amigos próximos.