Delegada perde comando de DP após trollagem com apreensão de drogas nas redes sociais

A titular da 53ª DP (Mesquita), Juliana Emerique, foi exonerada após uma fazer uma piada com uma apreensão de drogas na rede social TikTok. No vídeo publicado, ela Juliana aparece fazendo poses com as drogas no fundo, um gif de algema e a frase “53ª DP manda em tudo”.

O vídeo também foi recompartilhado em seu perfil no Instagram. Em ambas as redes sociais, as imagens foram excluídas.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que a delegada foi exonerada. “Delegados mexem com a liberdade das pessoas, com a segurança pública e bem-estar da população. Não é um cargo para ficar fazendo gracinha ou piada. É um posto sério que tem que passar a imagem de respeito que a população merece”, informou.

Agentes da distrital apreenderam 2,5 mil papelotes de cocaína, 200 trouxas de maconha, 100 pedras de craque, três rádios transmissores e dinheiro em espécie com a apreensão. A ação foi realizada na comunidade da Chatuba, em Mesquita.