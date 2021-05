Delegacia de Roubos e Furtos de Carga agarra bandidos de roubo de cargas

Três bandidos apontados pela polícia como responsáveis por roubos de cargas nos municípios de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foram presos hoje (11) numa ação conjunta realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), da 73ª DP (Neves) e da Polícia Militar.

Com os criminosos os agentes apreenderam duas pistolas, um revólver, drogas, um aparelho bloqueador de sinais de rastreador e um carro com suspeita de ser clonado.

De acordo com informações da especializada, o trio foi preso quando se preparava para mais um assalto no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói. Os policiais chegaram aos criminosos após informações e dados de inteligência. As investigações apontam que o bando é da comunidade Brasília, também em Niterói. Um dos presos identificado como Lucas Rodrigues Deolindo Barroso, conhecido como ‘Soldado’, é o chefe da quadrilha na região, segundo a polícia. Ele ostentava fotos nas redes sociais onde aparecia segurando um fuzil.

Ex-soldado do 21º Grupo de Artilharia do Exército

Ainda segundo os investigadores, Lucas é ex-soldado do 21º Grupo de Artilharia do Exército e foi arregimentado pelo tráfico devido ao seu treinamento e conhecimento de táticas militares.

Os outros dois comparsas são Rodrigo de Souza da Silva, o ‘RD’, e Vítor Immanuel de Oliveira Pereira, o ‘Padeirinho’. Eles possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

O bando vai responder pelos crimes de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, tráfico, além de receptação dos veículos caso a perícia confirme os sinais de adulteração do veículo.

A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510) para denúncias e lembra que todas as informações são sigilosas.