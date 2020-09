Delegacia de Roubos e Furtos agarra um dos líderes do tráfico do Morro do Pinto

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) capturou na última terça-feira, o traficante Fábio Souza Roseira, conhecido como Malvadeza. Ele é apontado como gerente-geral do tráfico de drogas do Morro do Pinto, no Santo Cristo, na Zona Portuária.

Malvadeza, e teria participado da tentativa de invasão ao Morro do São Carlos, no fim de agosto. Segundo investigações da Polícia Civil, o traficante se tornou um dos líderes do Morro do Pinto há cerca de oito meses, após aproximação com o então chefe do bando, Leonardo Marques da Silva, o Sapinho da Providência, que morreu em abril deste ano, e Evanílson marques da Silva, o Dão da Providência, que está foragido.

Ele também é apontado como segurança de Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres, que comanda o tráfico do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.

O bandido foi encontrado na Rua Monte Alverne, após a DRF receber informações de que traficantes da comunidade que participaram da invasão do São Carlos estavam reunidos no local. Ao chegarem no endereço, os criminosos atiraram contra

os agentes e correram. Após os disparos, os policiais se depararam com Malvadeza e o irmão. Ele ficou exaltado, teve que ser contido até que foi capturado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação

para o tráfico.