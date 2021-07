Degase oferece 50 vagas de estágio em áreas diversas

Os selecionados vão atuar no Rio e em demais municípios do estado onde haja uma unidade.

As inscrições para estágio no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) está abertas até amanhã. Ao todo são 50 vagas disponíveis, para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Farmácia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social. O local de atuação varia entre a capital e demais municípios do estado onde haja uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa e o candidato deverá optar pelo local no ato da inscrição, não podendo a opção ser alterada posteriormente.

A novidade é que, devido ao período de distanciamento social, foram oferecidas algumas vagas para estágio na modalidade remota, com as horas a serem combinadas pelo profissional responsável pelo acompanhamento das atividades do estagiário. A seleção será para preenchimento imediato de vagas, porém haverá cadastro de reserva com possibilidade de chamada até o primeiro semestre de 2022.

A comissão organizadora e avaliadora é composta pela equipe da Divisão de Estudo, Pesquisa e Estágio, da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (DEPE/ESGSE). A divulgação do resultado será no dia 16 de agosto, após o período de interposição de recursos.

Portal da ESGSE

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no portal da ESGSE no site do Degase (http://novodegase.rj.gov.br/esgse), onde também é possível baixar e ler o edital das vagas na íntegra. O candidato deve ficar atento a todos os requisitos exigidos pois a materialização da inscrição implica no conhecimento e na tácita aceitação, por parte do candidato, das normas e condições estabelecidas nele.