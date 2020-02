DEGASE inaugura sala de leitura no CAI-Baixada em Belford Roxo

Jota Carvalho

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Secec), inaugurou na segunda-feira (17), mais um espaço dedicado à leitura em unidades socioeducativas para o regime de internação no Centro de Atendimento Intensivo (CAI) em Belford Roxo que conta hoje com 165 adolescentes.

De acordo com o diretor do Degase, Márcio de Almeida Rocha, a intenção é transformar a leitura e o livro como elementos de mudança na vida dos adolescentes.

– Nosso objetivo é promover, planejar, organizar ações que favoreçam aos adolescentes o acesso à leitura, que levem a esses adolescentes a reflexão e ao conhecimento para ressignificar suas histórias – disse.

O Departamento dá continuidade ao projeto pioneiro “Salas de Leitura”, que agora atingirá o número de 13 salas em funcionamento no Degase e irá atender a todas as unidades de internação e semiliberdade ao longo do ano.

As “Salas de Leitura” são ambientes educativos e de convivência que buscam revelar a importância da leitura aos socioeducandos e também foram abraçadas pelo programa #juntospelaleitura, da Secec.

A implantação desses espaços envolve diversos profissionais da Seeduc e do Degase, assim como gestores, diretores das unidades socioeducativas e escolares, equipe técnica, pedagogos, bibliotecárias, professores e socioeducadores.

Eles serão os responsáveis por desenvolver atividades de estímulo à leitura como cine literário, oficinas de escrita, mediação de leitura, reforço escolar e biblioterapia. As salas contam com televisão, almofadas, local com mesas e cadeiras, acervo diversificado, além de ambiente com jogos para interação dos adolescentes.