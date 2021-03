Defesa diz que empregada não encontrou nada de anormal na casa

O advogado da mãe do menino Henry Borel, de 4 anos, entregou ontem na 16°DP (Barra da Tijuca) declarações da empregada doméstica e da babá da criança. André França Barreto disse que a funcionária afirmou que não encontrou nada fora do normal na casa. O perito do Instituto Médico-Legal (IML) que produziu o laudo de necropsia da criança também estava previsto para depor hoje, mas o depoimento foi remarcado.

“Ela relata que naquela ocasião chegou em casa no mesmo horário de todos os dias e que não tinha ninguém em casa, já que tanto o padrasto e a mãe estavam resolvendo os trâmites do sepultamento, e tudo estava em completo alinho. A casa estava arrumada e não havia indícios de violência, coisas quebradas ou qualquer coisa neste sentido. Apenas as luzes estavam acesas, o que mostra que o Jairinho quanto a mãe saíram apressadamente para socorrer o menino. Posteriormente ela disse que recebeu o telefonema da mãe liberando a funcionária naquele dia”, disse André França Barreto.

Sobre o laudo do Instituto Médico-Legal, que aponta “hemorragia interna e laceração hepática (danos no fígado) causada por uma ação contundente (violenta), André França Barreto informou que fez uma petição com a declaração de uma perita que teria afirmado em uma entrevista a um veículo de comunicação ser possível que um acidente doméstico tenha causado as lesões.