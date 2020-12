Defesa Civil de Meriti divulga novo Plano de Contingências para o período de chuvas

Entrou em vigor o novo Plano de Contingências da Defesa Civil de São João de Meriti (Plancon) para o período de chuvas, finalizado nesta terça-feira (22), pelo Grupo de Ações Coordenadas – GRAC. O documento foi feito por profissionais da área, com base em estudos dos cenários de risco de desastres e nele são estabelecidas ações a serem adotados pelos órgãos municipais envolvidos na prevenção, mitigação, preparação e resposta às emergências relacionadas a desastres naturais, como deslizamentos, alagamentos e inundações.

Neste ano, devido à impossibilidade de fazer aglomeração por conta da pandemia de covid-19, a Defesa Civil não pôde realizar os treinamentos com a população. Porém, o documento contempla oito rotas de fugas, 44 pontos de apoio, 11 pluviômetros (medidores de volumes de chuvas) e 11 sirenes, além do apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Os níveis de avisos estabelecidos em casos de fortes chuvas são:

– VIGILÂNCIA > Até 29 mm/24 horas

– OBSERVAÇÃO > Até 30 mm/24 horas, com previsão de continuidade

– ATENÇÃO > Até 60 mm/24 horas + 75 mm/48 horas

– ALERTA > Até 85 mm/24 horas + 100 mm/48 horas + 120 mm/72 hora

– ALERTA MÁXIMO + SIRENE > Até 100 mm/24 horas + 120 mm/48 horas + 140 mm/72 horas

Vale lembrar que São João de Meriti é cortado por rios e córregos, está localizado em uma das áreas mais baixas da Região Metropolitana (Baixada Fluminense) e possui 55 pontos de elevações (morros). Além disso, estima-se que mais de 4.300 casas fiquem em áreas sensíveis, onde a população passa de 17.400 pessoas, fatores que, associados ao período de chuvas, podem resultar em desastres.

Para conter esses e outros problemas relacionados, a prefeitura recomenda que a população acompanhe e siga as orientações da Defesa Civil. Para isso, é necessário fazer o cadastramento gratuitamente, enviando o CEP de sua residência para o número 40199. Também é recomendável que a população acompanhe as informações oficiais da prefeitura, especialmente pela página da Defesa Civil no Facebook (@DefesaCivil.SaoJoaoMeriti) ou ligue 199.

O novo plano já está em vigor e tem validade até 15 de abril de 2021, porém, a Defesa Civil ressalta que eventos adversos relacionados às fortes chuvas podem ocorrer fora desse período, que é considerado o mais crítico. Acesse o Plancon no link: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjxJfZphNhSHgfqzGFlXMxdGh?projector=1&messagePartId=0.1