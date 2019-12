Defesa Civil de Belford Roxo busca recursos para contenção de encostas

Marcelo dos Santos foi recebido pelo coordenador-geral de Prevenção e Programas Estratégicos do Ministério de Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff Barreiros, em Brasília

O secretário adjunto de Defesa Civil de Belford Roxo, Marcelo dos Santos, se reuniu com o coordenador-geral de Prevenção e Programas Estratégicos do Ministério de Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff Barreiros, em Brasília. Durante o encontro, foi protocolado um pedido de verbas federais para a elaboração e execução de projeto de contenção de encostas em local conhecido como Morro do Falcão, em Andrade Araújo.

O pedido de verbas foi encaminhado também à deputada federal Daniela do Waguinho, que ficou de conversar com representantes do Ministério de Desenvolvimento Regional para agilizar a liberação de recursos. “Conheço o Morro do Falcão e sei da necessidade de se construir uma encosta no local. Estou em Brasília atenta e conversando com as autoridades com o objetivo de buscar sempre o melhor para o município”, destacou a parlamentar.

Oito pluviômetros

Marcelo dos Santos esteve ainda com o chefe de gabinete do Ministério da Ciência , Tecnologia e Inovações, Gleidmar Pereira de oliveira. O secretário adjunto explicou que o município dispõe oito pluviômetros (instrumentos que medem a quantidade de chuva que cai em determinado lugar ou época) instalados nos seguintes bairros: Santa Emília, Santa Amélia, Santa Rita, Nova Aurora, Vila Pauline, Santa Amélia (sede da Defesa Civil), Parque Fluminense e Parque Amorim. “Apenas dois estão funcionando. Esses aparelhos são importantes para monitorarmos a quantidade de águas pluviais e uma possível elevação do nível de rios e canais. Entregamos nossa solicitação ao chefe de gabinete do Ministério, que pediu um relatório das condições dos pluviômetros. Já estamos providenciando, pois esperamos resolver esta questão mais rápido possível”, finalizou Marcelo, que nos dois encontros esteve acompanhado pelo diretor de Planejamento e Projetos, Roberto Ricardo Moura.