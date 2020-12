Defesa Civil ajusta detalhes do novo plano de contingências

Documento está em fase final e deve ser disponibilizado já nos próximos dias para toda a população

Mais uma reunião de apresentação do Plano de Contingências da Defesa Civil de São João de Meriti aconteceu na última quarta-feira. O objetivo do evento foi reunir diferentes secretarias para dar os últimos ajustes ao novo material, visando assim a segurança da população meritiense.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a reunião aconteceu de forma online pela primeira vez, sendo novamente muito produtiva. O Plano de Contingências prevê uma série de medidas e ações a serem tomadas por diversos segmentos da prefeitura e da população, em casos de desastres naturais, como inundações, deslizamentos de terras, grandes volumes de chuvas, entre outros.

O plano está em fase final e deve ser disponibilizado já nos próximos dias para toda a população. Nele são encontradas informações sobre sirenes, rotas de fugas, pontos de apoio, níveis pluviométricos e outros temas de vital importância para a segurança em caso de desastres naturais.

A Defesa Civil Municipal recomenda que os moradores se cadastrem no sistema de alerta via SMS para serem avisados em caso de necessidade. O serviço é gratuito e a população precisa apenas enviar seu CEP (no lugar do texto) para o número 40199.