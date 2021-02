Defensoria Pública MP do RJ abrem nova investigação contra a Cedae

A Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio abriram mais uma investigação sobre a situação da água. Os dois órgãos querem que não sejam mais considerados apenas os laudos feitos pela própria Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

Assim como no último verão, novamente moradores de vários bairros da cidade têm reclamado sobre o gosto e o cheiro ruins na água fornecida pela companhia. George André, morador de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, está comprando água mineral porque o líquido que sai da torneira não tem como ser usado.

“Gosto de terra muito forte e a água muito turva… (…) Tô com as notas fiscais, essa aqui dezembro, essa aqui janeiro, foi a última compra. Sem contar as notas que eu já joguei fora. A água da Cedae está péssima pra consumo”, lamentou o morador.

Em todas as regiões da cidade, a qualidade da água está péssima. E a situação não é novidade. No ano passado, a Defensoria e o MP entraram com uma ação contra a Cedae, que não pagou a multa.

“O Judiciário determinou que se apresentassem laudos. Analisaremos, junto com Fiocruz. E se verificarmos alteração, ou que informações não são confiáveis, pediremos contraprova”, afirmou o promotor do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, José Alexandre Maximino. A Defensoria também orientou que os consumidores reúnam toda a documentação dos prejuízos.

Em nota, a Cedae comunicou que não vai comentar a nova investigação aberta pelo MP e pela Defensoria.