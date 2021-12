Decoração natalina de Nova Iguaçu será atração de documentário francês

Baixada Fluminense ganhará as telas francesas através de iniciativa cultural e sustentável

É impactante o efeito provocado pelas garrafas pet, os caixotes de madeira, os pneus e os tubos de PVC na decoração natalina produzida pela artesã e advogada iguaçuana Bernadete Goulart. Há 13 anos, sua casa no Monte Líbano é a principal atração do bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

As árvores de Natal, o Papai Noel e outros elementos natalinos feitos com artigos reciclados para decorar a própria casa chamaram a atenção de uma jornalista francesa, que vai produzir um documentário para uma emissora de TV daquele país.

A obra será exibida mna M6 (Métropole Télévision), o quarto canal mais visto da França. A emissora ainda não divulgou o nome do documentário, contudo já está confirmado que a produção será exibida entre os dias 24 e 26 de dezembro.

A partir das imagens concedidas pela artesã, a Baixada Fluminense ganhará as telas francesas através de iniciativa cultural e sustentável.

No último dia 10, Goulart promoveu uma comemoração para decoração natalina e contou com a presença de Papai Noel e dos personagens Luna e Minnie, Patrulha Canina e Homem-Aranha. A abertura do evento teve até neve, afirma a artesã. Bernardete conta que o artificio foi produzida com máquina com um produto que imita os flocos de neve. O evento contou com orquestra de crianças e coral, tudo sem fins lucrativos.

“Observar o sorriso das crianças, a felicidade das pessoas carentes que, muitas vezes, não têm condições de pagar para tirar ima foto com Papai Noel, proporciona a mim uma sensação de felicidade e de amor ao próximo.”