Decisão: provas do concurso Polícia Rodoviária Federal são mantidas

Rodoviária Federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), havia entrado com recurso para derrubar liminar que suspendia as provas do concurso PRF. Ontem, o pedido foi atendido e, assim, as provas continuam mantidas para o próximo domingo (9). Vale lembrar que o Cebraspe já havia informado que as medidas estavam sendo tomadas para reverter a suspensão.

No recurso aceito pela Justiça Federal, a AGU alegou que a suspensão das provas configura ingerência do Poder Judiciário. O órgão também argumentou que a liminar violaria a “ordem e segurança pública”. Ao todo, 1.500 vagas foram disponibilizadas por meio do concurso PRF. As oportunidades destinam-se aos profissionais de nível superior.

De acordo com o edital de abertura, o concurso PRF contempla vagas efetivas para o Policial Rodoviário Federal. Os postos serão destinados para profissionais de nível superior em qualquer, desde que tenham CNH na categoria “B”. Aqueles que se classificarem vão receber subsídios iniciais de R$ 9.899,88.