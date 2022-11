Deam de Belford Roxo inaugura sala de depoimento especial para mulheres

Espaço adequado será usado para atendimento a crianças e adolescentes mulheres do município, vítimas ou testemunhas de violência

De olho na prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Deam) inaugurou nesta sexta-feira (4) uma sala de oitivas especial. A sala conta um espaço adequado para colher depoimentos de crianças e adolescentes mulheres do município, vítimas ou testemunhas de violência.

Em um espaço dividido em dois ambientes, acolhedores e humanizados, um profissional da polícia capacitado poderá receber depoimentos necessários, de forma prática e evitando a revitimização nos casos que são gravados e enviados diretamente para a Justiça. O primeiro espaço é uma brinquedoteca e o segundo, mais reservado, é preparado para a coleta da oitiva.

Participaram da cerimônia o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho, a diretora do Departamento-Geral Polícia de Atendimento à Mulher, Gabriela Von, a delegada titular da Deam de Belford Roxo, Ana Carla Nepomuceno, o chefe de investigação da Deam, Alexandre Ferraz, o delegado de Sapucaia, Franquis Nepomuceno, a secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, a coordenadora do Ceambel, Ana Cristina de Souza Luiz, a presidente do Conselho de Mulheres do Município de Belford Roxo, Cristiane Guedes, a responsável técnica de prevenção à violência e cultura de paz de Belford Roxo, Maria Cristina Macedo, e o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, além de representantes do Conselho Tutelar.

Alta relevância

O prefeito Waguinho agradeceu pela iniciativa. “Gostaria de parabenizar pela dedicação dos envolvidos. Essa iniciativa é de alta relevância para fazer a diferença na segurança do nosso município”, ressaltou. “Confio no trabalho em conjunto das nossas instituições, vamos continuar protegendo as nossas crianças e punindo os agressores”, resumiu Waguinho.

A deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho, pontuou a importância das ações contra a violência. “Nós somos responsáveis pela segurança das crianças e adolescentes, e precisamos de todas ferramentas para resguardar e garantir os direitos deles”, destacou. “Tenho certeza que essa sala especial com toda a equipe multidisciplinar envolvida trará o apoio e acolhimento necessário”, finalizou Daniela.

Prevenção contra o crime

A diretora das 14 Deams do Estado do Rio, Gabriela Von, relatou como é determinante o trabalho contínuo em parceria. “Nossas ações são realizadas em rede, envolve muitos profissionais. Isso é uma característica quando tratamos da violência da mulher”, informou. “Na delegacia da Mulher também focamos muito na prevenção, indo às escolas, conversando e dialogando com outras secretarias. Agimos assim de forma assertiva para prevenir esse tipo de crime”, completou Gabriela, agradecendo a parceria da Prefeitura do município.

A delegada Ana Carla Neponucemo enfatizou que a sala é pensada no acolhimento da criança e adolescente, para aprimorar a forma com que os depoimentos são realizados. “Agora temos um espaço apropriado e algumas barreiras foram derrubadas com essa sala especial”, resumiu. “O atendimento será humanizado, evitando constrangimentos e preservando a integridade emocional das vítimas”, completou Fabrícia Rodrigues, policial responsável pelas oitivas e que recebeu treinamento especializado.