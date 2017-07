De bombeiro mirim a comandante do 4º GBM

Foto: Divulgação/4° GBM

O tenente-coronel Osman Alves de Olveira, de 43 anos, foi empossado como novo comandante do Grupamento de Bombeiro Militar (4º GBM), onde foi aluno de projeto inovador sobre formação de cidadania, durante cerimônia realizada na manhã de ontem, na sede da corporação.

De acordo com o oficial, no que se refere à área operacional, o objetivo é dispor o maior número possível de bombeiros para o socorro de emergência. Já no administrativo, enfatiza ele, “a estratégia é melhorar o atendimento ao público no que se refere à taxa de incêndio e a expedição de documentos, dentro da legalidade que a lei requer”.

