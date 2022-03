DDPA lança ‘Alerta PRI’ para localizar desaparecidos no RJ

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) Polícia Civil do Rio lançou nesta quinta-feira (24) uma ferramenta de alerta que pretende facilitar as buscas por crianças e adolescentes desaparecidos no estado. O objetivo da plataforma é divulgar informações dos desaparecidos nas primeiras 24h, o que aumenta as chances de localização.

As pessoas cadastradas no sistema controlado pela especializada receberão mensagem enviada por SMS com o nome da criança ou adolescente, idade e um link para o site da Polícia Civil.

O sistema foi batizado de Alerta PRI em homenagem a Priscila Belfort, irmã do lutador Victor Belfort, que desapareceu em 2004. Quem tiver interesse em receber o alerta terá que se cadastrar enviando um SMS para o número 55190 com o CEP de onde reside.

Mecanismo dispara primeira mensagem

A primeira mensagem do Alerta Pri, foi disparada para cerca de três milhões de cidadãos fluminenses. A iniciativa é prevista pela Lei 9.182/2021, que obriga operadoras de telefonia a enviarem SMS ou informações a aplicativos com o máximo de informações nas primeiras 24 horas. A norma foi uma das principais proposições da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), destinada a investigar esses casos no estado.

O Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a contar com essa tecnologia. A mensagem disparada tem o nome e a idade da criança, além de um link que direciona para o site da Polícia Civil, criado especialmente para o Alerta Pri.

“É uma vitória de toda a população carioca e fluminense. Fico muito feliz de estarmos conseguindo avançar na causa do desaparecimento, fruto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que criei para investigar esses casos“, explicou o deputado Alexandre Knoploch (PSC), que presidiu a CPI e é autor da Lei do Alerta Pri.

Como funciona o sistema

Sempre que uma criança desaparecer no Estado do Rio e o registro for feito em uma distrital ou especializada, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) emitirá um informe às operadoras de telefonia. Assim o Alerta será enviado para os números de celulares.