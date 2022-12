DDPA encontra corpo de tatuador desaparecido em Nova Iguaçu

O corpo do tatuador Douglas Braga, de 32 anos, que estava desaparecido desde o dia 9 de novembro, quando saiu de casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O policial militar Giovanni De Oliveira Camarte, lotado na Upp Borel, foi preso como suspeito do crime. Segundo investigações da Polícia Civil, o assassinato foi motivado por conta de uma relação extraconjugal de Douglas com a companheira do suspeito. Após descobrir o relacionamento amoroso, o PM se passou pela companheira e armou uma emboscada contra o tatuador.

Ao encontrar Douglas, que dirigia um carro, o suspeito entrou no veículo, os dois discutiram e a vítima foi morta a tiros. O automóvel já havia sido encontrado queimado na Estrada do Marapicu, em uma área de mata e de difícil acesso, em Nova Iguaçu. O corpo de Douglas foi encontrado próximo ao veículo.

A Delegacia De Homicídios Da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para periciar o local. Após ser ouvido na Cidade da Polícia, o policial foi colocado à disposição da corregedoria da corporação, que instaurou um procedimento para apurar o caso.