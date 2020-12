DC-Polinter prende mulheres que fraudavam bilhetes únicos para milicianos

Procuradas desde setembro, elas foram presas ontem por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). A duas são acusadas de fraudar bilhetes únicos para uma quadrilha de milicianos. A ação do grupo causou um prejuízo mensal de mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos, segundo investigações da Polícia Civil do Rio.

As criminosas forneciam cartões fraudados a integrantes da organização criminosa. Há três meses, a corporação deflagrou uma operação que prendeu oito integrantes da mesma quadrilha. Durante a ação, foram apreendidos milhares de bilhetes únicos usados no esquema. O bando usava uma central clandestina para fraudar os cartões. O local foi então fechado pela polícia.

No último dia 14, outros três integrantes foram presos, incluindo o chefe do grupo. Até agora, 13 integrantes da quadrilha foram presos e vão responder pelos crimes judicialmente, de acordo com o delegado Mauro Cesar, titular da DC-Polinter.

Segundo as investigações, os bandidos inseriam créditos fraudulentos nos cartões, que eram utilizados nas roletas de diversas estações de trem. A quadrilha era ligada à milícia de Nova Aurora, em Belford Roxo, e lavava o dinheiro obtido com a prática criminosa em estabelecimentos comerciais, além de pagar para que pudessem realizar o crime em estações de trem localizadas em áreas com influência dos milicianos.