Daniela do Waguinho visita obras de escola em Belford Roxo

A cidade de Belford Roxo vai ganhar mais uma escola novinha. Dessa vez, as crianças do bairro Xavantes serão contempladas com a Escola Municipal Liceu Fluminense, situada na Rua São Francisco, esquina com a Estrada Doutor Farrula, que já está em 80% de conclusão. A unidade tem capacidade para cerca de mil alunos do 6º ao 9º ano de escolaridade. A deputada federal Daniela do Waguinho foi conferir de perto como está o andamento das obras com os secretários Merhi Daychoum (Obras), André Rocha (Comunicação Social) e o vereador Matheus.

A estrutura do prédio é formada por térreo, primeiro e segundo andar, dotados de acessibilidade através de rampa com declividade adequada. O térreo conta com duas salas onde funcionarão a secretaria e o apoio aos professores, cozinha, um amplo refeitório com 280 m², quadra poliesportiva e tratamento paisagístico. O primeiro andar com duas salas onde funcionarão a direção e a biblioteca, cinco salas de aula e dois banheiros (masculino e feminino). E o segundo andar terá mais cinco salas de aula e dois banheiros (masculino e feminino).

Construção de mais uma unidade

A deputada Daniela do Waguinho, ficou muito feliz pela construção de mais uma unidade escolar na cidade. “Como todos sabem, eu sou professora e é uma alegria imensa saber que o município está investindo pesado na educação. Nossas crianças merecem um ensino de qualidade e um espaço confortável para isso. Educação será uma de minhas prioridades em Brasília”, exaltou.