Daniela do Waguinho visita obra de USF em Belford Roxo

Os moradores do bairro Heliópolis, em Belford Roxo, já podem comemorar. O motivo é que a Prefeitura está construindo uma nova Unidade de Saúde da Família no bairro, chamada USF Dona Isaura, localizada na rua de mesmo nome. A obra, que está em seus ajustes finais, recebeu a visita da deputada eleita, Daniela do Waguinho (MDB), que esteve acompanhada do secretário de Obras, Merhi Daychoum, e de sua adjunta, Adriana Rocha.

A nova unidade de saúde vai contar com recepção, banheiros (sendo um adaptado para pessoa com deficiência), triagem,

sala de esterilização, sala de vacinação, cinco consultórios, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), sala da

administração, um trabalho paisagístico e oferecerá os serviços de odontologia, ginecologia, clínico geral, fonoaudiologia,

nutricionista, fisioterapia e educadores físicos.

Melhorias na área de saúde

Segundo Daniela do Waguinho, a população precisa dessas melhorias na área de saúde, que já estão acontecendo.

“Acredito que quando a unidade de saúde for inaugurada, ajudará a suprir a demanda da região. Em meu mandato como

deputada irei levar diversas propostas a Brasília, priorizando também a saúde em Belford Roxo. Estou aqui para somar”,

ressaltou.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo