Daniela do Waguinho quer compromisso de candidatos a prefeitos com a Primeira Infância

Para proteger os direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade, a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância está mobilizada para que candidatos às prefeituras na Região Sudeste assumam a responsabilidade de cumprirem com políticas públicas em benefício das crianças dessa faixa etária.

A campanha eleitoral de 2020 estará em andamento durante a Semana Nacional da Prevenção da Violência na Primeira Infância, de 12 a 18 de outubro. Esse foi um dos motivos que levaram a Frente Parlamentar instituir o termo “Amigos da Primeira Infância” e buscar a adesão de candidatos para incluírem em seus planos de governo itens para a proteção e desenvolvimento das crianças.

“A primeira Infância é uma fase importantíssima para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. É fundamental que tenhamos agentes públicos realmente compromissados em desenvolver ações e políticas durante o mandato. Assim poderemos garantir melhorias contínuas na saúde, educação e assistência social, com mais proteção e desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade”, explica a deputada Daniela do Waguinho, coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância.

Revelam-se preocupantes a letalidade materna e infantil, violência doméstica, abuso, exploração, violência no sistema socioeducativo, trabalho infantil, entre outros problemas que prejudicam diariamente a vida de crianças na primeira infância.