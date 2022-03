Daniela do Waguinho pode ser a vice na chapa de reeleição do governador do RJ

A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) pode ser escolhida como candidata a vice do governador Cláudio Castro (PL) na eleição deste ano. A informação foi publicada por Berenice Seara, colunista do jornal Extra.

A parlamentar deve migrar para o União Brasil, novo partido criado a partir da fusão do Democratas com o Partido Social Liberal (PSL). A nova legenda é presidida no estado do Rio pelo prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho, marido de Daniela.

De acordo com Waguinho, o governador manifestou o desejo de ter um vice indicado pela legenda. “Daniela tem todo o perfil para ser a vice. É uma deputada atuante, é mulher e da Baixada Fluminense”, afirmou.

Fim da janela partidária

Ainda segundo o presidente do União Brasil, durante almoço com Cláudio Castro na última terça-feira (15), o chefe do Executivo estadual firmou o compromisso de nomear todos os indicados pela legenda no primeiro dia após o fim da janela partidária.

A decisão seria uma saída para uma pressão feita pelo partido, que ameaça deixar a base do governo caso as nomeações não sejam publicadas no Diário Oficial. O União reivindica a Secretaria de Transportes, a de Meio Ambiente (inclusive com o Instituto Estadual do Ambiente, o Inea) e duas diretorias do Departamento Estadual de Rodagem (DER).

Acordos vantajosos

O acordo também pode produzir muitas vantagens para a futura candidatura do governo. Com apoio do União Brasil, Castro teria dois minutos na propaganda de TV na campanha eleitoral. Além disso, contaria uma bela ajuda em forma de fundo partidário, já que o União do Rio deve receber de R$ 60 milhões a R$ 100 milhões.