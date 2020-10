Daniela do Waguinho defende reformas administrativa e tributária para não tirar recursos da Educação

Jota Carvalho

A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) reforçou o apelo ao governo federal para votação, ainda neste ano, das reformas tributária e administrativa. Coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Daniela defende que através das reformas e, consequente redução dos gastos, o governo federal terá recursos para melhorias nos programas sociais como o Bolsa Família, e poderá instituir uma renda mínima permanente.

Daniela integra grupo de deputados que já declararam publicamente ser contra a retirada de recursos do Fundeb para financiar outras áreas fora da educação. “A educação deve sempre ser prioridade e a verba direcionada a ela, após um árduo trabalho que tivemos na Câmara dos Deputados para aprovar esse fundo permanente, não pode ser transferida”, defende.

A deputada entende as necessidades do governo em concluir obras e promover melhorias nos programas sociais. Além de uma renda mínima permanente após o término de pagamento do auxílio emergencial em dezembro. Mas reitera que é possível avançar sem prejuízo ao orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

“Para ajudar os mais necessitados é necessário reestruturar o governo e a forma de cobrar impostos. Podemos fazer isso votando as reformas administrativa e tributária. Somente assim, conseguiremos mudar nosso país e transformar a sociedade. E esse futuro passa por uma educação de qualidade, desde a primeira infância”, conclui Daniela do Waguinho.