Daniela do Waguinho defende maior participação feminina na política

Jota Carvalho

[email protected]

Integrante da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ) defende o aumento da participação das mulheres na política. Até o momento, apenas 15% das parlamentares no Congresso Nacional são mulheres. Para Daniela do Waguinho, a presença feminina é importante para aprimorar as políticas públicas voltadas para mulheres e crianças.

“Ter mulheres no espaço de poder com voz ativa é importante para que o diálogo sobre pautas femininas ocorram de forma mais ampla, além de desenvolver o empoderamento da mulher e mostrar o quanto somos capazes de ajudar em causas justas, sociais e econômicas. Nós temos muito que contribuir para um melhor cenário em nossa sociedade”, afirma Daniela do Waguinho, sexta deputada federal mais votada no Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018, com mais de 136 mil votos.

Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Roberto Barroso, também defendeu que mais mulheres na política seria bom para o país e para o interesse público, destacando a atuação de dirigentes mulheres no combate à pandemia Covid-19 em países como Nova Zelândia, Alemanha e Dinamarca.

“Infelizmente, a representatividade feminina na política ainda é baixa. Meu papel hoje, como representante das mulheres, é fazer com que elas se sintam cada vez mais valorizadas e representadas. É trabalhar na elaboração de projetos de lei que incentivem os cuidados com a saúde, valorizem sua dignidade e proporcionem mais oportunidades, além da luta constante contra a violência e o feminicídio”, diz Daniela do Waguinho.

Coordenadora na Região Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada faz novo apelo para lembrar também a importância do 3 de novembro, Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher. “É por esse direito e muitos outros que levanto minha bandeira a favor da mulher no espaço de poder, para que possamos também fazer a nossa parte e transformar nosso país e sociedade”, conclui.