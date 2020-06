Daniela do Waguinho defende auxílio emergencial de R$ 600 por mais dois meses

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) defendeu na quarta-feira (24/06) a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, mantendo o valor de R$ 600. A parlamentar apoia que a discussão da proposta seja feita pelo Congresso Nacional com o governo federal.

“Sabemos como está sendo difícil para muitos trabalhadores essa pandemia e, mesmo quando tudo isso passar, será difícil a retomada dos empregos e da economia. Não podemos desamparar a população, por isso sou favorável que o auxílio seja estendido”, afirma Daniela do Waguinho.

O governo de Jair Bolsonaro tem sido resistente com a ideia de prorrogar o auxílio com o mesmo valor de R$ 600. Na semana passada, o presidente chegou a mostrar disposição para mais duas parcelas, mas sinalizou que poderá ser valor menor, justificando que o “endividamento está enorme”.