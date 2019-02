Daniela do Waguinho confere de perto  obras da nova Praça do bairro Xavantes   

A deputada federal Daniela do Waguinho esteve na nova Praça do Xavantes, em Belford Roxo, conferindo de perto o andamento das obras que estão em ritmo acelerado. O espaço, situado na Rua Felipe Antônio Lopes Pinto, esquina com a Rua Baicuru, terá pista de caminhada, iluminação em led, campo de grama sintética, dois quiosques, mesas de xadrez e dama, pergolado, paisagismo, bicicletário e bancos fabricados com aço e fibra ecológica. A deputada esteve acompanhada dos secretários municipais Merhi Daychoum (Obras), André Rocha (Comunicação Social) e do vereador Matheus Ricardo.

A deputada Daniela do Waguinho aprovou o projeto da praça. “Essas áreas de lazer e convivência para crianças, adultos e idosos mostram a preocupação do governo com a população. Além de saúde, educação e serviços básicos, irei buscar também investimentos para a construções de novos locais de lazer na cidade. É importante que a população tenha um espaço para descansar a mente e conviver com os outros moradores”, informou Daniela.