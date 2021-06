Daniel Silveira paga fiança de R$ 100 mil; deputado tentou fugir antes de prisão

Após ter sido preso pela Polícia Federal (PF) na noite da última quinta-feira (24/06) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o deputado federal Daniel Silveira (PSL) pagou, na manhã desta sexta (25/06), a fiança de R$ 100 mil estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo

Tribunal Federal (STF).

Segundo informações do portal ”Uol”, a quantia foi arrecadada por meio de ”vaquinha” entre apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, do qual Daniel é aliado.

O mandado de prisão de Silveira foi expedido pelo STF pois, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o parlamentar violou ”mais de 30 vezes” a determinação de utilizar tornozeleira eletrônica.

Com o pagamento da fiança, está prevista para esta sexta uma audiência de custódia, na qual a defesa do deputado tentará junto à Justiça que ele fique preso de maneira domiciliar, mas desta vez em Brasília, onde também tem residência.

Tentou pular o muro

Vale ressaltar que, segundo informações do ”Blog do Octavio Guedes”, do portal ”G1”, Daniel Silveira tentou pular o muro de sua casa antes de ser preso. O parlamentar, no entanto, foi surpreendido com a presença de agentes da PF em todo o perímetro de sua residência, o que impossibilitou a fuga. Ele,

então, acabou se entregando.