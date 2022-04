Deputado Daniel Silveira coloca tornozeleira e critica ministro Alexandre de Moraes

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) cumpriu a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e colocou a tornozeleira eletrônica na tarde de hoje (31) na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. A instalação do dispositivo ocorreu no mezanino.

Acompanharam o procedimento, o chefe da superintendência, Victor César Carvalho, o deputado e agente da PF Uberaba Sanderson (União-RS) e três assessores parlamentares. O portal UOL informou que no momento de colocar a tornozeleira, o político reclamou sobre a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na saída, disse: “O Lira tem que fazer o dever dele. Está no regimento da Casa”.

Pressão contra Lira

Segundo informações, iintegrantes da bancada evangélica e o próprio deputado têm pressionado Lira para que a Mesa Diretora da Casa leve delibere sobre Silveira usar ou não a tornozeleira eletrônica em ano eleitoral. Lira já havia divulgado que que cobrou o Supremo por mais agilidade na análise do caso e criticou o parlamentar pelo “uso midiático das dependências da Câmara. Silveira também voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes. “Não cabe recurso ao Alexandre. Ele ignora”, disse.

Bloqueio de contas

Na na última quarta-feira (30), o magistrado estabeleceu multa diária de R$ 15 mil e determinou o bloqueio das contas bancárias de Silveira como garantia que a penalidade seria cumprida. Ele também abriu um novo inquérito contra o deputado pelo crime de desobediência, com pena de três meses a dois anos ou multa previstos no Código Penal.