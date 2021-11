Cultura abre edital de R$ 40 milhões no projeto ‘Retomada Cultural’

O edital Retomada Cultural RJ 2 foi lançado ontem pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj). A iniciativa faz parte do Pacto Cultural RJ, que tem o objetivo de estimular o fomento à cultura em todo território fluminense. Serão selecionadas 800 produções com total de R$ 40 milhões de investimento.

“Esta é mais uma ação para auxiliar a cultura fluminense, que foi duramente prejudicada durante a pandemia. Agora, com a retomada gradativa das atividades, o setor da economia criativa volta às apresentações e, com isso, a geração de emprego e renda”, explicou o governador Cláudio Castro (PL).

O Retomada Cultural RJ vai premiar projetos no valor de R$ 50 mil para ações nas áreas culturais de música, dança, teatro, circo, audiovisual, leitura e literatura, museu e memória, patrimônio cultural, artes plásticas e visuais, moda e gastronomia. A Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, afirmou que os R$ 40 milhões do Retomada Cultural RJ vão garantir investimento em todo setor produtivo da arte.

Divisão em categorias

O edital Retomada Cultural RJ será dividido em duas categorias. Na Categoria A serão aceitas ações presenciais de circulação de obras artísticas e produções culturais já produzidas, estreadas ou inéditas a serem realizadas no Estado do Rio de Janeiro; podendo ser circulação de espetáculos, apresentações, performances, shows, mostras, festivais, exposições, instalações, exibições e eventos.

Já a Categoria B será voltada para projetos relacionados ao Bicentenário da Independência do Brasil.

As inscrições serão realizadas pelo sistema Desenvolve Cultura, no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro a partir de amanhã (5), e ficarão abertas por 45 dias.