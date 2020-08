CTInfo de Nova Iguaçu não integra o cadastro de empresas autorizadas pela Apple

Crime contra o consumidor

A CTInfo Serviço e Comércio de Telefonia e Equipamentos de Informática Ltda, localizada na Via Light, em Nova Iguaçu, não faz parte do cadastro de empresas autorizadas a prestar serviços de venda e manutenção em nome da Apple.

A informação foi obtida por um cliente que decidiu processar a loja por descumprir o prazo de entrega de um fone de ouvido pelo qual pagou R$ R$ 1.679,00. Segundo o empresário Luciano Lemos, ele ligou para o escritório do domínio da franquia para registrar uma reclamação contra a CTInfo. “A Apple disse que essa loja não consta nos cadastros da empresa. É mais um golpe para enganar os clientes”, diz.

O empresário conta que foi contatado pelo proprietário da suposta franquia, identificado como Eduardo João Soares Cancelinha. “Ele disse a CTInfo é cadastrada na Apple há oito anos. Eu o desmenti, afirmando que a empresa informou desconhecer o nome da sua loja. A verdade é que o prazo de entrega venceu no dia 2 deste mês, e até agora ninguém dá satisfação. A frase que mais ouço é ‘o sr. precisa esperar’. Agora eles vão explicar é à Justiça o porque de tanto desrespeito e descaso com o cliente”, afirma ele que já ingressou com uma ação contra a ‘falsa franquia’.

Entenda o caso

No dia 18 de julho, o empresário procurou a loja para comprar o fone de ouvido, presente de aniversário da filha. A vontade de vê o sorriso no rosto da menina, se transformou em constrangimento e dor de cabeça. De acordo com ele, como não tinha o produto no estoque da loja, a vendedora identificada como Heloísa, informou que o cliente poderia retirar a mercadoria em um prazo máximo de 15 dias.

O empresário passou a ligar diariamente para cobrar o prazo de entrega, inclusive com tentativas para falar com o gerente da loja, identificado como Leonardo. O cliente conta ainda que em uma das ligações atendidas por uma vendedora, chegou a ouvir ao fundo uma voz, que seria de Leonardo, gerente, no qual ele se nega a atendê-lo e ainda usa adjetivos como ‘chato’ e repetitivo’ para se referir ao empresário. “Um desrespeito ao consumidor. Soube por alguém da loja, que o local é uma bagunça e que os clientes estão sempre insatisfeitos por causa do péssimo serviço prestado pela CTInfo”, disse.

Reportagem: Antonio Carlos