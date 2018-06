CTI de Hospital Municipal de Porto Real recebe novos equipamentos e melhorias na estrutura

Foto: Dorinha Lopes

Nos últimos dois meses a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real recebeu diversos equipamentos para melhor atender as especificações técnicas do Ministério da Saúde. Somente no período relatado chegaram ao Hospital Municipal São Francisco de Assis: autoclave horizontal; camas elétricas hospitalares; bisturi elétrico; bomba de infusão com programação; KBO; alarmes com equipo dedicado; seladora com aplicação de grau cirúrgico; sistema de videolaparoscopia /endoscopia rígida; colposcópio com braços e lâmpadas de fenda.

