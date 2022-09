Cristo Redentor ficará iluminado de vermelho no Dia Mundial do Coração

No Dia Mundial do Coração, celebrado nesta quinta-feira (29), o Instituto Lado a Lado pela Viva (LAL) promoverá uma iluminação especial numa das maiores atrações turísticas do mundo. Entre 18h às 19h30, o monumento do Cristo Redentor ganhará a cor vermelha.

O objetivo da iniciativa é alertar a população sobre os perigos das doenças cardiovasculares. A ação faz parte da campanha Siga seu Coração/Setembro Vermelho, criada pelo LAL e voltada para a conscientização sobre os cuidados com a saúde do coração. A iluminação ocorrerá entre 18h às 19h30.

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) aponta que elas são também as que mais matam no Brasil, sendo responsáveis por, pelo menos, 1.100 óbitos por dia no país. Diante deste cenário, Marlene Oliveira, presidente do LAL, ressalta a urgência de conscientizar os brasileiros sobre a gravidade do problema.

A prática de exercício físicos e a mudança de hábitos alimentares são algumas das formas de prevenção das doenças cardiovasculares. Não é necessário esperar a enfermidade surgir para lidar com ela. No dia a dia é possível tomar decisões que evitarão complicações futuras. A orientação é reservar 30 minutos para atividade física diariamente, evitar o consumo de comida processada, como salgadinhos, salsicha, nuggets, entre outros. Preferir alimentos assados e cozidos aos fritos. Não fumar e evitar o consumo de bebida alcoólica. Além de reduzir as chances de doenças, ajudarão também a melhorar a disposição e a qualidade de vida. Todas as ações que acontecem entre 26 a 30 de setembro são parte da Semana de Alerta Colesterol Alto e Hipertensão.