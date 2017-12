Criminosos são capturados após troca de tiros em Itaguaí

Foto: Divulgação/PMERJ

Em mais uma operação realizada na comunidade do Carvão, no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí, policiais do 24º BPM (Queimados), prenderam ontem dois homens suspeitos de integrarem o tráfico de drogas na localidade. Com os suspeito, foram apreendidos uma pistola Canik, com a numeração raspada, seis munições calibre 9mm intactas, um rádio transmissor e uma motocicleta sem placa.

De acordo com a guarnição da 5ª Cia/Itaguaí, assim que a viatura policial chegou à Rua Bahia, os militares avistaram um grupo de quatro elementos. Os dois indivíduos detidos estavam em uma esquina da rua ao lado de uma moto Honda Titan, sem placa de cor prata, e os outros dois 100 metros mais a frente.

