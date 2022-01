Criminosos que gerenciam tráfico na Baixada e Rio são presos

Dois integrantes de facções do tráfico de drogas foram trancafiados durante ações coordenadas por agentes das polícias Civil e Militar na Baixada Fluminense e no Rio, hoje (27). Os criminosos são apontados como gerentes da venda de entorpecentes.

Em São João de Meriti, policiais da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), munidos de dados do Setor de Inteligência, e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam o criminoso procurado pelo crime de Tráfico de Drogas Átila Vinicius Silva Borges, o VN, de 30 anos. Ligado à facção Comando Vermelho, ele gerenciava o tráfico de drogas na Comunidade do Embaixador.

O traficante vinha sendo monitorado pelos agentes em razão do crescente aumento no recrutamento de menores de idade pela facção, aproveitando-se do curto tempo que ficam apreendidos.

Após receberem a informação de sua localização, os policiais conseguiram localizar e prendê-lo, na residência de parentes, na Rua Mexicana, no Jardim Meriti, em uma de suas saídas da comunidade do Embaixador.

Preso em 2014, ele foi detido de posse de um submetralhadora, uma pistola 9mm, farto material entorpecente, além de um veículo roubado. Em virtude da prisão, “VN” foi condenado a 16 anos de prisão. Em 2020, ele ganhou o direito do beneficio da Visita Periódica ao Lar – VPL – e não mais retornou ao Sistema Penitenciário, o qual se encontrava acautelado, na Penitenciária Muniz Sodré.

PM grampeia gerente da Cruzada São Sebastião

E no Rio, policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SAI) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e do Grupamento Intervenção Tático (GIT) através de Dados de Inteligência, e ajuda do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam o criminoso foragido da Justiça Alan Nascimento de Souza Reis, mais conhecido pelo apelido de “Jouzinho”.

O bandido é acusado de pertencer ao tráfico da Rocinha e Cruzada São Sebastião, na Zona Sul, onde exercia o cargo de gerente geral. Alan já havia sido preso em um inquérito da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em 2013, no qual um dos principais investigados era o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico de drogas da Favela da Rocinha, onde foi flagrado em conversas telefônicas negociando armas e drogas.

Após informações de sua localização, ele foi capturado na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, em um quiosque na beira da praia. Contra o bandido havia um mandado de prisão, expedido pela 16ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo. A ocorrência foi conduzida à 13ª DP (Copacabana).

