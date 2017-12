Criminosos passam por blitz do Exército e atropelam soldados na Vila Militar

Foto: Reprodução/WhatsApp

Dois criminosos em um veículo furaram barreiras do Exército dentro da Vila Militar, na Zona Oeste, e atropelaram dois soldados, na noite de ontem. Eles acabaram interceptados em um segundo bloqueio e foram baleados por paraquedistas. Um deles morreu no local.

De acordo com informações, o carro com os dois suspeitos furou o bloqueio de militares do Exército na altura do Banco Itaú.

