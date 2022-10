Criminosos morrem em confronto com a PM na Região Metropolitana do Rio

Policiais militares trocaram tiros com criminosos após serem atacados em comunidade de Niterói, na Região Metropolitana

Quatro marginais morreram durante uma operação do 12º BPM (Niterói), realizada nesta quinta-feira (13) no Complexo da Engenhoca e no Santo Cristo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Na ação foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 12, uma pistola, um radiotransmissor e farta quantidade de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam uma ação na comunidade Nova Brasília para prender criminosos e apreender armas. Mas foram atacados a tiros por bandidos armados na entrada da favela e revidaram. Após o confronto, quatro foram encontrados baleado. Os marginais, que não tiveram a identidade divulgada, foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiram

aos ferimentos. Um quinto suspeito também foi preso.

Operação no Rio e Baixada

A PM também realizou operações em comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio, e na Baixada Fluminense. As guarnições fizeram incursões nas favelas do Aço, Antares, Rola e Três Pontes, em Santa Cruz; no Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina. E também na Vila Aliança, em Bangu; e no Complexo de

Senador Camará. As ações ocorreram ainda no Parque Floresta, em Belford Roxo.