Criminosos fazem motorista de caminhão e esposa de reféns na Penha

Foto: Polícia Militar / Divulgação

O motorista de um caminhão de carga e sua esposa foram feitos reféns por bandidos armados na manhã de hoje. Eles foram resgatados por policiais militares do 16º BPM (Olaria), na mesma manhã, na Favela Kelson’s, na Penha, Zona Norte. A carga, que era de frango, foi recuperada em partes pelos agentes.

O caminhoneiro e a mulher foram rendidos na Avenida Brasil, também na Penha, por volta das 7h.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) viu a abordagem e iniciou uma perseguição. Equipes do 16º BPM seguiram em apoio. Não houve troca de tiros com bandidos.

