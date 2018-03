Foto: Reprodução / Facebook

O Túnel Santa Bárbara, na região central do Rio, foi alvo de um arrastão na noite de ontem. O crime ocorreu no sentido Catumbi da via e, de acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (São Cristóvão) foram acionados, mas quando chegaram ao local, os bandidos já haviam fugido.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (23) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.