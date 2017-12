Criminosos assaltam agência do Banco do Brasil em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/Baixada Viva Notícias

Bandidos assaltaram uma agência do Banco do Brasil, na Praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, na manhã de hoje. Os criminosos levaram envelopes com depósitos em dinheiro.

De acordo com agentes do 20º Batalhão (Mesquita), um funcionário foi rendido quando estava trocando os envelopes de depósitos. Os dois criminosos ainda não foram identificados. Ainda não se sabe quanto foi roubado, mas o crime não teve troca de tiros e nem reféns.