Criminoso que abusou sexualmente de adolescente que tinha problemas mentais é capturado na Baixada

A prisão de um homem acusado de estupro contra uma jovem com sérios problemas mentais mostrou que a Justiça tarda, mas não falha. Preso no início deste mês por agentes da Delegacia de Polícia de Guapimirim (66ª DP), na Baixada Fluminense, o criminoso, conhecido como ‘Caroço, de 66 anos, era considerado foragido e foi capturado numa casa em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias.

De acordo com o delegado Antonio Silvino, titular da distrital, contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim em junho do mesmo ano pela prática do crime de estupro de vulnerável. “O crime ocorreu no dia 4 de março de 2019, quando a vítima, que tinha 15 anos, sequer conseguia se expressar devido a sua deficiência”, disse.

Ainda segundo Silvino, a mãe da adolescente, ao perceber que a filha não estava no quintal da residência, foi procurá-la e a encontrou no ferro-velho do acusado, que era vizinho da família. Ele a teria puxado para o interior do estabelecimento comercial. No local, tirou a roupa da vítima e praticou sexo

com a mesma, deitados em um pedaço de papelão. Ao ser flagrado, o estuprador fugiu, mudando-se para local ignorado.

Monitorado pelo SI

Após a decretação da prisão, o acusado passou a se monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP, tendo como resposta a prisão do criminoso em uma casa em Duque de Caxias, onde passou na residir.

“Essa foi a terceira prisão efetuada por nossa equipe desde o início da Operação Águas Passadas, para captura de foragidos da Justiça com mandados de prisão antigos (águas passadas, para nossa equipe, ao contrário do que diz o ditado popular, também movem moinhos)”, afirma Silvino.