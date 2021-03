Crime passional: homem é executado em a tiros em Belford Roxo

Um homem, de 42 anos, foi executado a tiros no começo da noite do último domingo, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. A Polícia Civil investiga crime passional. A suspeita é que o ex-marido da mulher com quem Edson Santana de Araújo se relacionava, não aceitava que a ex se envolvesse com outra pessoa.

O crime aconteceu em um bar próximo a casa da vítima, que foi enterrada ontem no Cemitério Municipal de Belford Roxo, no bairro Solidão. Ele deixa dois filhos, um de 18 anos e outro de 21.

Uma pessoa que pediu para se identificar, confirmou que o criminoso era um ex-companheiro da mulher da vítima. “Ele estava se relacionando com a ex-mulher desse assassino. Era um relacionamento confuso. O Edson não estava mais com ela, porém, eles frequentavam os meus lugares. Esse ex-marido dela não aceitava ela ter largado ele”, conta.

Disse ainda que a vítima recebia ameaças de um número desconhecido. “No dia do crime, ele estava vindo embora com essa mulher de um bar. No meio do caminho, ele encontrou um amigo e foi perguntar a ele se esse cara tinha dado o telefone dele pra alguém, porque o criminoso estava ameaçando ele. Eles ficaram conversando um tempo, e nisso, chegou o assassino de moto e deu vários tiros no Edson e ameaçou a mulher também. E inclusive ela sumiu, ninguém sabe onde ela está, ela não fala. Ela colaborou com a polícia, mas teve que fugir porque ele também ameaçou ela de morte”, continua.

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está realizando a investigação do crime.