Crime chocante: homem mata pai com golpes de facão dentro de supermercado após discussão

CURITIBA – Uma câmera de segurança de um supermercado registrou o momento de um crime brutal no último domingo (27). Um homem, de 23 anos, matou o próprio pai, 56, com golpes de facão, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A barbárie foi presenciada por clientes e funcionários do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver que funcionários correm até a porta de entrada do local e assistem a uma confusão que ocorre do lado de fora. A vítima, identificada como Valter Miranda, então, entra no local já ensanguentada e tenta correr do filho, que o persegue empunhando um facão.

Clientes e funcionários tentam se esconder e observam o ataque. Logo após, a câmera flagra o momento em que o pai cai sobre uma prateleira e continua sendo atacado pelo filho. Mesmo no chão e tentando se defender, o homem recebe vários golpes de facão no rosto e no abdômen. Valter consegue se levantar e, mais uma vez, corre para fugir. No entanto, o criminoso vai em direção ao pai, que tenta se defender com as mãos, e o golpeia outras vezes.

Uma testemunha tentou intervir, mas o filho continuou com os golpes. O facão chegou a cair da mão do criminoso, mas ele o pega de novo e acerta a cabeça do pai várias vezes.

Uma outra testemunha relatou que o pai ainda chegou a clamar por piedade para o filho, como revelou a testemunha. “Mesmo morrendo, ele pedia pra Deus perdoar o filho dele”, disse, emocionada

O crime

Valter Miranda trabalhava com o filho em um comércio de assados, na Av. Independência, no bairro Passaúna, em Araucária. O crime teria ocorrido momentos depois de pai e filho se envolverem em uma discussão enquanto trabalhavam.

O agressor foi preso em flagrante e levado para Delegacia de Polícia de Araucária. Na cadeia, ele afirmou que faz tratamento com remédios anti-depressivos, que tinha muita mágoa do pai e que a vítima das facadas batia na mãe.